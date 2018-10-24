Инфантино: "ЧМ-2018 был лучшим в истории, но я уверен, что турнир в Катаре будет еще лучше"
Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что ЧМ-2022 в Катаре сможет превзойти первенство 2018 года в России.
Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
"Из опыта России можно извлечь много уроков. Первый – это то, как принять большое количество болельщиков из разных частей планеты – 1,5 млн человек посетили страну, чтобы насладиться чемпионатом мира. Их всех приняли так хорошо, что это стало неожиданностью для многих.
Изначально было много опасений по поводу России, но чемпионат мира был безопасным. Он оказался очень дружелюбным в стране, в которой фанаты чувствовали себя хорошо.
Все население способствовало этому, и я думаю, что то же самое произойдет в Катаре. ЧМ-2018 был лучшим в истории, но я уверен, что турнир в Катаре будет еще лучше", – сказал Инфантино.
Читайте: Российские топ-клубы могут принять участие в коммерческом турнире в Катаре | soccernews.ru
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