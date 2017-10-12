Инфантино: "ФИФА готова ввести систему видеоповторов, но решение пока не принято"
Президент ФИФА Джанни Инфантино убежден, что пришло время повсеместного внедрения системы ВАР (видеоповторов).
Чиновник был крайне раздосадован тем, что в матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 Панама - Коста-Рика (2:1) была допущена грубейшая ошибка арбитра, которая привела к победе хозяев.
"Когда исход матча решается из-за ошибки арбитра, то нужно исправлять эту ситуацию. Судьи тоже люди, но бывает такое, что арбитр единственный, кто не заметил ошибку. И проблема в том, что ему запрещено ее видеть. Мы должны идти в ногу со временем и сделать шаг вперед. Мы готовы ввести систему ВАР, но пока что не приняли окончательное решение. Повтор должен либо подтвердить решение арбитра или исправлять его ошибку. Система должна исправлять лишь крупные ошибки, а не мелкие погрешности", - приводит слова Инфантино Marca.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|7
|19
|2
|Манчестер Юнайтед
|7
|19
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|7
|13
|5
|Арсенал Лондон
|7
|13
|6
|Бернли
|7
|12
|7
|Уотфорд
|7
|12
|8
|Ливерпуль
|6
|11
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Сток Сити
|7
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|7
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|7
|16
|Эвертон
|7
|7
|17
|Лестер Сити
|7
|5
|18
|Суонси Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|7
|4
|20
|Кристал Пэлас
|7
|0