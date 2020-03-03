Инфантино: "Футбол может стать отличным лекарством от коронавируса"

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Инфантино: "Футбол может стать отличным лекарством от коронавируса"

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался по поводу эпидемии коронавируса, из-за которой по всему миру начали переносить футбольные матчи.

"Не стоит паниковать. Нужно быть осторожными и сотрудничать с властями. Футбол может стать отличным лекарством от этой болезни", - цитирует Инфантино Marca.

Отметим, что в России зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом. Всего в мире инфицированы порядка 90 тысяч человек.

Не пропустите: Президент УЕФА высказался о возможном переносе матчей Лиги Чемпионов из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Надо всем побрится налысо... В том числе убрать хвосты... Можно оставить только бороды... Представляю дрыг-ногу лысого и с бородой.. У всех болельщиков - инсульт...

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