Инфантино: "Футбол может стать отличным лекарством от коронавируса"

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался по поводу эпидемии коронавируса, из-за которой по всему миру начали переносить футбольные матчи.

"Не стоит паниковать. Нужно быть осторожными и сотрудничать с властями. Футбол может стать отличным лекарством от этой болезни", - цитирует Инфантино Marca.

Отметим, что в России зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом. Всего в мире инфицированы порядка 90 тысяч человек.

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