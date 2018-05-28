Инфантино: "Итальянский футбол должен быть на вершине мира"

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Инфантино: "Итальянский футбол должен быть на вершине мира"

Президент ФИФА Джанни Инфантино затронул тему итальянского футбола.

"Мне больно, как итальянцу и как любителю футбола от того, что сборной Италии не будет на Чемпионате Мира. Итальянский футбол должен быть на вершине мира. "Рома", "Ювентус" и "Наполи" продемонстрировали, что они могут добиваться результатов в еврокубках. Посмотрите, как в Испании и Германии работают с молодежными академиями. Италии стоит поучиться у них" - приводит слова Инфантино Football Italia.

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