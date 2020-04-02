Инфантино: "Мое сердце разрывается при виде тех страданий, которые испытывает Италия"

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Инфантино: "Мое сердце разрывается при виде тех страданий, которые испытывает Италия"

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался по поводу ситуации с пандемией коронавируса в Италии.

"Мое сердце разрывается при виде страданий, которые испытывает Италия, их семьи. Мы должны следовать правилам и думать о том, как помочь страдающим. Мы должны соблюдать рекомендации ученых.

Футбол еще вернется. Когда это произойдет, мы все отпразднуем этот кошмар", - передает слова Инфантино ANSA.

По последним данным, количество зараженных короновирусом в мире превысило 823,6 тыс. человек. Скончались более 40 тыс. человек. В России насчитывается 3,5 тысяч зараженных Covid-19.

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