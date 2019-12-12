Инфантино: "На трансферы ежегодно тратится 7 миллиардов евро. Нужно сделать систему прозрачнее"

2 Теги джанни инфантино

Инфантино: "На трансферы ежегодно тратится 7 миллиардов евро. Нужно сделать систему прозрачнее"

Президент ФИФА Джанни Инфантино на Совете Европы заявил, что трансферная система должна быть прозрачной, так как на трансферы тратится слишком большая сумма денег. Об этом сообщает ТАСС.

"На трансферы ежегодно тратится 7 миллиардов евро. Эти деньги переходят с одного счета на другой, и нам надо сделать трансферную систему более прозрачной", - сказал Инфантино.

Ранее президент высказался о создании Суперлиги.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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