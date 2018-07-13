Инфантино: "Неймар один из самых легендарных футболистов современности"

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался об игре Неймара.

"Что касается Неймара, то он великолепный футболист, что тут говорить, он - большой талант. Когда речь заходит о таких футболистах, не могу сказать о них ничего плохого. Он один из самых легендарных футболистов современности" - приводят слова Инфантино российские СМИ.

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