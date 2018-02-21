Инфантино оценил готовность России к проведению ЧМ-2018

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал подготовку к предстоящему Чемпионату Мира.

"Россия на 99 процентов готова принимать ЧМ-2018. Им остались последние штрихи. Все, кто собирается в Россию, фантастически проведут время. Будут все удобства, чтобы этот турнир стал отличным опытом" - приводит слова Инфантино FirstPost.

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