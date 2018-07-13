Инфантино оценил игру Месси на ЧМ-2018

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о выступлениях Лионеля Месси на Чемпионате Мира.

"Конечно, фанаты ожидали большего от сборной Аргентины. Весь мир ожидал увидеть их, они уступили в очень напряженной игре Франции, которая теперь в финале. В футболе невозможно все время выигрывать. Месси играл отлично, как и всегда, забил прекрасный гол, мог сделать еще больше, или нет.

Если бы Аргентина смогла отбиться при счете 2:1 в игре с французами, он мог бы показать свое мастерство. Но о Месси не стоит говорить. Он помог нам мечтать последние 10 лет, уверен, он продолжит это делать еще много лет" - приводит слова Инфантино Goal.com.

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