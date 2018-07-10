Инфантино оценил работу системы VAR на ЧМ-2018

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Инфантино оценил работу системы VAR на ЧМ-2018

Президент ФИФА Джанни Инфантино дал оценку работе системы VAR на Чемпионате Мира 2018 года.

"Уверен, что видеопомощник арбитра - это успешное изменение. Оно помогает судьям избежать явных ошибок, придаёт им уверенность. Считаю, что сейчас, в 2018 году, нам необходимо пользоваться новыми технологиями. Символично, что это происходит в России. Это останется в истории, в летописях футбола. Безусловно, это поворотный для нас момент" - сказал Инфантино.

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