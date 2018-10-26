Инфантино озвучил позицию ФИФА по проведению матча "Жирона" - "Барселона" в США

Президент ФИФА Джанни Инфантино озвучил позицию организации по проведению матча чемпионата Испании между "Жироной" и "Барселоной" в США.

Как и сообщалось ранее, Международная федерация футбола выступила против данной инициативы.

"ФИФА не даст разрешение провести эту игру нигде, кроме стадиона "Жироны". Матчи национального чемпионата должны проходить внутри страны. ФИФА выступает против проведения этого поединка в любой другой стране, кроме Испании" - приводит слова Инфантино AS.

Напомним, что матч "Жирона" - "Барселона" запланирован на 27 января. Руководство Ла Лиги договорилось о том, что встреча состоится в Майами. | http://soccernews.ru