Инфантино озвучил позицию ФИФА по проведению матча "Жирона" - "Барселона" в США

10 Теги жиронабарселонафифаджанни инфантино

Инфантино озвучил позицию ФИФА по проведению матча "Жирона" - "Барселона" в США

Президент ФИФА Джанни Инфантино озвучил позицию организации по проведению матча чемпионата Испании между "Жироной" и "Барселоной" в США.

Как и сообщалось ранее, Международная федерация футбола выступила против данной инициативы.

"ФИФА не даст разрешение провести эту игру нигде, кроме стадиона "Жироны". Матчи национального чемпионата должны проходить внутри страны. ФИФА выступает против проведения этого поединка в любой другой стране, кроме Испании" - приводит слова Инфантино AS.

Напомним, что матч "Жирона" - "Барселона" запланирован на 27 января. Руководство Ла Лиги договорилось о том, что встреча состоится в Майами. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Зенден, ахах

Ответить
человек

щас прилетит пьянь с комментом барса сильнее реала

Ответить
РМ

Так это те любой здравомыслящий скажет,не только пьянь

Ответить
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Прям респект. Со всех сторон правильно. Особенно касаясь родных фанатов. Я понимаю, что барселону поманили долларом и она на испанских болельщиков наплевала, но так дела не делаются. Молодцы ФИФА. Пусть Барселона на пару с Жироной создадут лигу Каталонии, со своими правилами, потом могут играть хоть в Монголии.

Ответить
Реджиста

Опять вылезла эта хуета со стрелками,как же уже ты заебал тут всех со своим нытьём,педорасом Рональдой,Реалом и писать хуйню про Барселону

Ответить
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Ты настолько тупой, что везде приплетаешь Роналду и Реал? Еще и оскорбления как у примитивного быдла. Я выразил свое мнение. Если оно тебя не устраивает, извилин не хватает пройти мимо что ли?

Ответить
Реджиста

Так ты педик свои старые коментарии почитай,где ты постоянно обсирал Барсу,Месси вооще постоянно пытаешься подъебнуть,то он у тебя гном,то гномео,сам та небось карлик заднеприводный у которого течёт в заднем проходе от Роналду,фанатов Барсы так вообще постоянно провоцируешь,только на одно твоё название посмотришь,сразу в ебало хочется плюнуть,а тут расказываешь,что я ттут оставляю своё мнение.Твоё мнение все уже знают:1 Любым спозобом обосрать Барсу 2 Исподтишка подъебать Месси 3 Возвысить до небес своего заднеприводного кумира 4 Реал лучше всех 5 или уже Ювентус лучше всех,так что хули ты тут расказываешь опущенец,сиди на своей ветки заднеприводного,а сюда не суй свой пятак

Ответить
Зенден

))) все прямо в точку обозначил)

Реджиста

Да мне нахуй не сдался твой пидарок Рональду вместе с твоим Реалом,еслиб ты своим свиным рылом не обсирал бы Барсу и Месси,тебя б может и не трогал никто,а так тебя хуепутало всегда нагинать будут

Ответить
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Свали отсюда или просто не отвечай, если тебе пох, ок? Сайт на то и сайт, что бы у всех было разное мнение к одним и тем же вещам. Понимаешь умник? Одно дело, когда я пишу критику, и совсем другое, когда ты и прочие подсосы под каждой новостью пишут " Раналду пидар". За последнее время, не видел не одного комента, где кто нибудь Барсу или персонально Месси матом крыл. Зато ваше быдло, цирк под каждой новостью с Реалом разводит... А мнение свое, я буду высказывать где хочу и когда хочу. И мне похуй, что ты и подобный тебе сброд, не способный на дискуссию об этом думает. А " нагинаешь" кого нибудь, ты только в своих алажных мечтах. Как Зенден например.

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рубин" ведет переговоры о продаже Азмуна с тремя клубами

"Рубин" ведет переговоры о продаже Азмуна с тремя клубами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов