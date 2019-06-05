Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

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Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Джанни Инфантино продолжит занимать пост президента ФИФА, сообщает официальный твиттер организации.

49-летний швейцарский функционер переизбран на новый срок на сегодняшнем заседании конгресса ФИФА, которое прошло в Париже.

Таким образом, Инфантино останется у руля ФИФА до 2023 года. Напомним, что он возглавил Международную федерацию футбола в феврале 2016 года.

Стоит отметить, что действующий глава организации был единственным кандидатом на выборах.

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