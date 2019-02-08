Инфантино поблагодарил президента России Путина

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Инфантино поблагодарил президента России Путина

Глава ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил президента России Владимира Путина за орден Дружбы, который был вручен швейцарскому функционеру за помощь в проведении ЧМ-2018.

"Это большая честь для меня, очень большая. Просто невероятно. Я хочу поблагодарить Владимира Путина за такую честь. Не считаю, что я заслужил это, но я горд этой наградой" - цитирует Инфантино ТАСС.

Мировое первенство прошло в 11 российских городах в период с 14 июня по 15 июля. За это время страну посетили почти три миллиона иностранных болельщиков.

Напомним, что победителем мундиаля стала сборной Франции, обыгравшая в финале турнира Хорватию со счётом 4:2.

Не пропустите: Инфантино близок к переизбранию на пост президента ФИФА. | http://soccernews.ru

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