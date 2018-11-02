Инфантино подозревают в сокрытии финансовых махинаций "Манчестер Сити" и ПСЖ

"Манчестер Сити" и ПСЖ благодаря Джанни Инфантино избежали наказания за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Как сообщает Der Spiegel, оба клуба в 2011-2013 годах имели серьезные финансовые проблемы, которые по идее должны были привести к их исключению из Лиги Чемпионов.

Однако благодаря Инфантино, занимавшего на то время пост генерального секретаря УЕФА, клубы скрыли реальные убытки. Отмечается, что убытки "горожан" составляли 233 миллиона евро, что в пять раз превышает допустимый лимит ФФП.

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