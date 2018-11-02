Инфантино подозревают в сокрытии финансовых махинаций "Манчестер Сити" и ПСЖ

Теги джанни инфантинопсжманчестер сити

Инфантино подозревают в сокрытии финансовых махинаций "Манчестер Сити" и ПСЖ

"Манчестер Сити" и ПСЖ благодаря Джанни Инфантино избежали наказания за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Как сообщает Der Spiegel, оба клуба в 2011-2013 годах имели серьезные финансовые проблемы, которые по идее должны были привести к их исключению из Лиги Чемпионов.

Однако благодаря Инфантино, занимавшего на то время пост генерального секретаря УЕФА, клубы скрыли реальные убытки. Отмечается, что убытки "горожан" составляли 233 миллиона евро, что в пять раз превышает допустимый лимит ФФП.

Читайте также: Ничего личного, просто бизнес: Инфантино, 48 команд на ЧМ и арабские миллионы. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Спартак" - "Урал": анонс и прогноз воскресного матча 13 тура РПЛ

"Спартак" - "Урал": анонс и прогноз воскресного матча 13 тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд 3 9
2 Атлетико Мадрид 3 6
3 Монако 3 1
4 Клуб Брюгге 3 1
Группа B М О
1 Барселона 3 9
2 Интер Милан 3 6
3 Тоттенхэм 3 1
4 ПСВ 3 1
Группа C М О
1 Ливерпуль 3 6
2 Наполи 3 5
3 ПСЖ 3 4
4 Црвена Звезда 3 1
Группа D М О
1 Порту 3 7
2 Шальке 3 5
3 Галатасарай 3 4
4 Локомотив Москва 3 0
Группа E М О
1 Аякс 3 7
2 Бавария Мюнхен 3 7
3 Бенфика 3 3
4 АЕК 3 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити 3 6
2 Лион 3 5
3 Хоффенхайм 3 2
4 Шахтер Донецк 3 2
Группа G М О
1 Реал Мадрид 3 6
2 Рома 3 6
3 ЦСКА Москва 3 4
4 Виктория Плзень 3 1
Группа H М О
1 Ювентус 3 9
2 Манчестер Юнайтед 3 4
3 Валенсия 3 2
4 Янг Бойз 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов