Инфантино: "Пока трудно сказать, когда системы видеоповторов появятся повсеместно"

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал внедрение видеотехнологий в мировой футбол.

"Не можем представить футбол без системы видеоповторов. Абсолютно все чемпионаты нуждаются в её скорейшем внедрении. Арбитрам необходима техническая помощь. Мы уже давно тестируем систему и стараемся её совершенствовать, но пока трудно сказать, когда она появится повсеместно" - цитирует Инфантино Marca.

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