Инфантино: "Пока трудно сказать, когда системы видеоповторов появятся повсеместно"

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Инфантино: "Пока трудно сказать, когда системы видеоповторов появятся повсеместно"

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал внедрение видеотехнологий в мировой футбол.

"Не можем представить футбол без системы видеоповторов. Абсолютно все чемпионаты нуждаются в её скорейшем внедрении. Арбитрам необходима техническая помощь. Мы уже давно тестируем систему и стараемся её совершенствовать, но пока трудно сказать, когда она появится повсеместно" - цитирует Инфантино Marca.

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комментарии
Евгений

ИНФАНТИНО: "ПОКА ТРУДНО СКАЗАТЬ??? Ничего трудного! Кто хочет внедрять, тот ВНЕДРЯЕТ, а кто не хочет внедрять, тот ищет и выдумывает СМЕХОТВОРНЫЕ поводы, чтобы не внедрять систему видеопомощи арбитрам! Задача ФИФА требовать от РФС выработать чёткую систему, которая не будет запутывать игроков, арбитров и зрителей. Задача клубов РФПЛ – найти деньги на внедрение системы. Этот вопрос по-прежнему открыт, хотя всё оказалось не так страшно. В мае вице-премьер Виталий Мутко говорил, что стоимость VAR – 1,2 миллиона долларов + ежегодное обслуживание – 100 тысяч. Однако, на заседании правления РФПЛ, генеральный директор «Краснодара» назвал сумму 200 тысяч долларов + 100 в год за обслуживание. Интересно, почему, первоначально, стоимость системы была завышена Мутко в 6 раз? Систему видеоповторов (VAR) уже тестируют в Австралии, США и Канаде, Германии, Италии, Бразилии, Голландии, Португалии и в других странах. Всё больше число чемпионатов подключаются к внедрению, понимая, что нужно использовать новое направление борьбы с судейской коррупцией, а не смотреть, как борятся с ней и пробуют другие. После Кубка конфедераций это НЕХОТЯ, и с многочисленными СМЕШНЫМИ отговорками, "поняли" и в России. На словах, они якобы, "поняли", а на деле чиновники РФС и судейский департамент Будогосского этому всячески препьятствуют и стремятся ОТТЯНУТЬ сроки внедрения системы видеоповторов (VAR) в нашем чемпионате.

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