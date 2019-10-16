Инфантино предложил новый способ борьбы с расизмом в футболе
Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мыслями о новых подходах к борьбе с расизмом в мировом футболе.
Напомним, что во время матча квалификации Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии фанаты домашней команды оскорбляли игроков "трёх львов" на расовой почве, из-за чего встреча на некоторое время останавливалась.
"Мы недавно ужесточили правила и не думали, что нам так скоро вновь придётся думать о том, как сражаться с этой отвратительной проблемой. Кажется, что в некоторых частях мира ситуация только ухудшается. Я призываю представителей футбольной общественности присоединиться к нам и вместе подумать о новом, более сильном и эффективном методе борьбы с расизмом в футболе.
Для начала я бы предложил ввести систему правил, позволявшую бы пожизненно отстранять нарушивших правила фанатов от посещения стадионов. ФИФА может вывести подобные наказания на общемировой уровень", - цитирует Инфантино официальный сайт ФИФА.
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