Инфантино представил 10 пунктов плана развития футбола
Глава ФИФА Джанни Инфантино представил пункты, реформами которых будут заниматься до 2023 года.
1. Единый для всех международный календарь, полезный для нужд всех континентов.
2. Изменение правил игры, чтобы сделать футбол более атакующим.
3. Реформа трансферной системы с целью сохранения денег в футболе.
4. Новые механизмы защиты футболистов, тренеров и клубов.
5. Развитие нового клубного чемпионата мира 2021 года.
6. Регулярные консультации между всеми игроками.
7. Работа над устойчивостью турниров с экономической, социальной и точек зрения.
8. Реформа турнирной системы.
9. Вложение средств в ВАР и развитие работы системы.
10. Борьба с расизмом, защита прав человека, развитие женского футбола, защита несовершеннолетних и т.п.
Читайте также: Инфантино: "На трансферы ежегодно тратится 7 миллиардов евро. Нужно сделать систему прозрачнее". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4