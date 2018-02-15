Инфантино приглашает Буффона в ФИФА

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Инфантино приглашает Буффона в ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино приглашает вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона в структуру организации.

"Я очень расстроен из-за непопадания сборной Италии на Чемпионат Мира. Хотел бы отдать кубок Буффону. Я поговорю с ним насчёт работы в ФИФА" - приводит слова Инфантино Football Italia.

Напомним, что 40-летний Буффон следующим летом собирается завершить карьеру, однако есть вероятность, что он продолжит выступления до Евро-2020. 

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