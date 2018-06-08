Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о ходе подготовки ЧМ-2018 в России.

"С нетерпением жду матчей. Хочу насладиться самым прекрасным в мире спектаклем: увидеть классный футбол и ликующих на трибунах болельщиков.

До старта остается неделя, и, думаю, мы вправе сказать, что Россия готова на сто процентов. Весь мир увидит, насколько гостеприимна эта страна и насколько здорово все организовано. Всех нас ждут изумительные впечатления.

Россия предстанет перед болельщиками радушной, праздничной, радостной, открытой", – сказал Инфантино.

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