Инфантино рассказал о новом клубном турнире

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Инфантино рассказал о новом клубном турнире

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился информацией о новом клубном турнире.

"Нынешний клубный чемпионат мира - это хороший турнир, но на данный момент он не оказал особого влияния на развитие клубного футбола в мире. Поэтому есть желание придумать что-то особенное, что-то новое, что поможет клубному футболу по всему миру" - приводит слова Инфантино сайт ФИФА.

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