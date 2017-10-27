Инфантино рассказал о новом клубном турнире

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился информацией о новом клубном турнире.

"Нынешний клубный чемпионат мира - это хороший турнир, но на данный момент он не оказал особого влияния на развитие клубного футбола в мире. Поэтому есть желание придумать что-то особенное, что-то новое, что поможет клубному футболу по всему миру" - приводит слова Инфантино сайт ФИФА.

Читайте также: Реформа Клубного Чемпионата Мира ожидается в 2021 году. | http://soccernews.ru