Инфантино рассказал о пользе проведения чемпионата мира каждые два года

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Инфантино рассказал о пользе проведения чемпионата мира каждые два года

Фото: твиттер ФИФА\Автор неизвестен

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о пользе, которую может принести проведение чемпионата мира каждые два года.

"Я понимаю, что в Европе чемпионат мира проходит два раза в неделю, потому что лучшие футболисты играют в Европе. Поэтому в Европе нет необходимости в дополнительных возможностях и мероприятиях.

Но если подумать об остальной части мира и подавляющем большинстве стран Европы, где не играют лучшие игроки и которые не участвуют в крупных соревнованиях, то нужно задуматься о том, что выходящее за рамки спорта может привнести футбол. Мы должны найти способ охватить весь мир. 

Мы обсудим лучшие способы для того, чтобы быть более инклюзивными, не просто вести разговоры о том, чтобы говорить "нет" дискриминации, а на самом деле осуществлять действия в этом направлении. 

Быть более инклюзивными, пригласив всех на борт. Попытаться дать возможности, надежду и чувство собственного достоинства всему миру", – сказал Инфантино.

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