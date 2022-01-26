Инфантино рассказал о пользе проведения чемпионата мира каждые два года
Фото: твиттер ФИФА\Автор неизвестен
Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о пользе, которую может принести проведение чемпионата мира каждые два года.
"Я понимаю, что в Европе чемпионат мира проходит два раза в неделю, потому что лучшие футболисты играют в Европе. Поэтому в Европе нет необходимости в дополнительных возможностях и мероприятиях.
Но если подумать об остальной части мира и подавляющем большинстве стран Европы, где не играют лучшие игроки и которые не участвуют в крупных соревнованиях, то нужно задуматься о том, что выходящее за рамки спорта может привнести футбол. Мы должны найти способ охватить весь мир.
Мы обсудим лучшие способы для того, чтобы быть более инклюзивными, не просто вести разговоры о том, чтобы говорить "нет" дискриминации, а на самом деле осуществлять действия в этом направлении.
Быть более инклюзивными, пригласив всех на борт. Попытаться дать возможности, надежду и чувство собственного достоинства всему миру", – сказал Инфантино.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3