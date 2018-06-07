Инфантино рассказал о жестких мерах против расизма на ЧМ-2018

Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о том, как организация будет пресекать попытки проявлений расизма во время Чемпионата Мира-2018.

"У нас есть четкая трехступенчатая процедура борьбы, и в случае проявлений расизма судья вправе остановить, прервать и даже отменить игру. Если что-то подобное произойдет, то благодаря мониторинговой системе последуют незамедлительные санкции. Конечно, мы хотим, чтобы этого не случилось. О серьезных последствиях все предупреждены", - сказал он.

Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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