Инфантино: "Россия - чисто футбольная страна"

Президент ФИФА Джанни Инфантино остался доволен проведением ЧМ-2018 в России.

"Время сказать спасибо России. Спасибо большое, Россия! Спасибо российскому народу, спасибо всем волонтёрам, всем, кто был причастен к тому, чтобы этот Чемпионат Мира имел невероятный успех. Просто взгляните на их улыбки в последний месяц, сегодня, завтра. Это лицо России. Думаю, в этой стране за последний месяц произошли два события, помимо чудесного футбола. Первое - Россия превратилась в настоящую футбольную страну. Забудьте хоккей, все зимние виды спорта, потому что сейчас это официально: Россия чисто футбольная страна. За это следует сказать спасибо игре сборной России - Черчесову, Акинфееву. Они подарили эмоции не только россиянам, а всем нам на стадионах и улицах, которые ликовали. Второе, что изменилось - это восприятие, которое есть у мира в отношении России. Свидетели здесь - здесь мир. И мир, более четырёх миллиардов человек, смотрят этот Чемпионат Мира, эту красоту страны, этой невероятно богатой страны в плане культуры и истории. Мы обнаружили это, мир узнал это. Мы за это признательны. Все ингредиенты сложились в то, что этот Чемпионат Мира не просто стал величайшим шоу на планете, но и лучшим Чемпионатом Мира в истории. За это я хотел бы сказать искреннее спасибо" - сказал Инфантино.

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