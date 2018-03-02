Инфантино: "Система видеоповторов работает с эффективностью в 99 процентов"

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Инфантино: "Система видеоповторов работает с эффективностью в 99 процентов"

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что внедрение в футбол системы видеоассистента рефери (VAR) проходит успешно.

"Невозможно, чтобы болельщики увидели ошибку после повтора, а судьи нет. Поэтому система VAR эффективна на 99 процентов", - цитирует Инфантино El Mundo Deportivo.

Напомним, что VAR в этом сезоне используется в Серии А и Бундеслиге. Со следующего сезона система видеоповторов будет внедрена в Испании. Не исключено, что она также будет использована на Чемпионате Мира-2018.

Не пропустите: В следующем сезоне Ла Лиги будет использоваться система видеоповторов. | http://soccernews.ru

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