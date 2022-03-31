Инфантино сказал, что ФИФА не предлагала ЧМ каждые два года
Фото: твиттер ФИФА\Автор неизвестен
Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что организация не предлагала проводить чемпионат мира каждые два года.
"Я хочу поговорить о спекуляциях относительно проведения турнира раз в два года. ФИФА не предлагала проводить ЧМ раз в два года. На последнем заседании конгресса руководство ФИФА попросили изучить жизнеспособность двухлетнего цикла и некоторые проекты, касающиеся женского футбола. Администрация ФИФА во главе с Арсеном Венгером это и сделала. Но ФИФА ничего не предлагала. ФИФА пришла к выводу, что этот проект жизнеспособен, что будут какие-то последствия и эффекты. Потом началась фаза консультаций, обсуждений, попыток найти договоренности и компромиссы.
Мы пытаемся и будем проводить дискуссии, чтобы выработать вариант, который подойдет всем. Благодарю всех за обратную связь, любую. Мы должны найти баланс между футболом национальных сборных и клубами", - сказал Инфантино.
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|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
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|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3