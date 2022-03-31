Инфантино сказал, что ФИФА не предлагала ЧМ каждые два года

Теги фифаджанни инфантиночемпионат мира

Инфантино сказал, что ФИФА не предлагала ЧМ каждые два года

Фото: твиттер ФИФА\Автор неизвестен

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что организация не предлагала проводить чемпионат мира каждые два года.

"Я хочу поговорить о спекуляциях относительно проведения турнира раз в два года. ФИФА не предлагала проводить ЧМ раз в два года. На последнем заседании конгресса руководство ФИФА попросили изучить жизнеспособность двухлетнего цикла и некоторые проекты, касающиеся женского футбола. Администрация ФИФА во главе с Арсеном Венгером это и сделала. Но ФИФА ничего не предлагала. ФИФА пришла к выводу, что этот проект жизнеспособен, что будут какие-то последствия и эффекты. Потом началась фаза консультаций, обсуждений, попыток найти договоренности и компромиссы.

Мы пытаемся и будем проводить дискуссии, чтобы выработать вариант, который подойдет всем. Благодарю всех за обратную связь, любую. Мы должны найти баланс между футболом национальных сборных и клубами", - сказал Инфантино.

Также не пропустите: Гендиректор "Зенита" рассказал о состоянии Тимощука после ДТП. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Винисиус Тобиас из "Шахтера" будет играть в "Реале"

Винисиус Тобиас из "Шахтера" будет играть в "Реале"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов