Инфантино сказал, что ФИФА не предлагала ЧМ каждые два года

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Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что организация не предлагала проводить чемпионат мира каждые два года.

"Я хочу поговорить о спекуляциях относительно проведения турнира раз в два года. ФИФА не предлагала проводить ЧМ раз в два года. На последнем заседании конгресса руководство ФИФА попросили изучить жизнеспособность двухлетнего цикла и некоторые проекты, касающиеся женского футбола. Администрация ФИФА во главе с Арсеном Венгером это и сделала. Но ФИФА ничего не предлагала. ФИФА пришла к выводу, что этот проект жизнеспособен, что будут какие-то последствия и эффекты. Потом началась фаза консультаций, обсуждений, попыток найти договоренности и компромиссы.

Мы пытаемся и будем проводить дискуссии, чтобы выработать вариант, который подойдет всем. Благодарю всех за обратную связь, любую. Мы должны найти баланс между футболом национальных сборных и клубами", - сказал Инфантино.

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