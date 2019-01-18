Инфантино сообщил, когда на чемпионате мира будут играть 48 сборных

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что на Чемпионате Мира 2022 года, который пройдет в Катаре, могут сыграть 48 сборных.

"Увеличение количества участников было одобрено для чемпионата мира-2026, но сейчас мы рассматриваем возможность внедрения этих изменений уже на ЧМ-2022. Большинство федераций футбола хочет, чтобы произошло именно так. Впрочем, сначала мы должны уточнить возможности организаторов. Будет сложно провести Чемпионат Мира в Катаре с 48 национальными командами. Есть мысль провести несколько матчей в соседних странах", - приводит слова Инфантино AFP.

Напомним, что на данный момент в финальных стадиях чемпионатов мира принимают участие 32 сборные.

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