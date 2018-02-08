Инфантино: "Третьего марта мы решим, будем ли продолжать использовать систему видеоповторов"

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о планах использования система видеоповторов.

"Третьего марта мы решим, будем ли продолжать использовать эту технологию. Я верю, что система видеооповторов получит применение. Если мы можем помочь арбитру, то должны это сделать", - цитирует AFP Инфантино.

Напомним, что система видеоповторов в этом сезоне применяется в Бундеслиге и Серии А.

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