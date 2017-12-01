Инфантино: "Во время жеребьёвки ЧМ буду очень внимательно следить за Линекером и остальными, чтобы их потом не критиковали"

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Инфантино: "Во время жеребьёвки ЧМ буду очень внимательно следить за Линекером и остальными, чтобы их потом не критиковали"
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что он внимательно проследит за ходом жеребьевки финальной стадии Чемпионата Мира-2018.

"Я буду смотреть жеребьёвку не только как президент ФИФА, но и как фанат футбола. Я впервые буду проводить эту церемонию, и поэтому момент особенно волнителен. Я знаю, что смотреть будут люди из более чем 100 стран, весь мир начнёт говорить о футболе после жеребьёвки в России. И в этих дискуссиях мы и проживём до лета. Я буду очень внимательно следить за Гари Линекером и всеми остальными, чтобы никто их потом не критиковал. Уверен, всё будет проведено великолепно в таком прекрасном месте, как центр Москвы, в Кремле", - приводят слова Инфантино российские СМИ.

Напомним, что жеребьевка состоится сегодня, 1 декабря и начнется в 18:00 мск.

Не пропустите: Опубликован полный список футбольных звёзд, которые посетят жеребьёвку ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

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