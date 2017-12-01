Инфантино: "Возможное отстранение России от Олимпиады не имеет никакого отношения к Чемпионату Мира"



Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что на футбольной сборной России не отразится ситуация, связанная с отстранением российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.

"Я не понимаю, почему мы вообще об этом говорим. Чемпионат мира не имеет к этому никакого отношения. Я уже говорил об этом, мы не хотим спекулировать на эту тему. У нас нет никаких претензий к России. Мы проверяем всех игроков и во время соревнований, и вне их, в разное время - на Евро, на Кубке конфедераций - и тесты всегда были отрицательными. Если кто-то что-то когда-то нарушит, тогда и будем об этом говорить. Но пока, к счастью, говорить тут не о чем", - приводят слова российские СМИ.

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