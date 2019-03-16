Инфантино высказался на тему расширения клубного чемпионата мира
Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что думает об идее расширить клубный чемпионат до 24 команд.
"Теперь мир сможет увидеть истинный Кубок мира. Все фанаты смогут увидеть лучшие команды в мире в борьбе за титул истинного чемпиона мира", - сказал Инфантино.
Напомним, недавно совет ФИФА решил изменить формата клубного чемпионата мира, количество участников которого будет расширено с 7 до 24 команд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14