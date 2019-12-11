Инфантино высказался о создании Суперлиги
Президент Джанни Инфантино прокомментировал слова президента мадридского "Реала" Флорентино Переса, который предложил создать Суперлигу для европейских топ-клубов.
"ФИФА не поддерживает проект закрытой Суперлиги. Наша организация готова говорить с кем угодно и на любые темы. Если у нас будет конкретное предложение, то мы его обсудим", - приводит слова Инфантино The New York Times.
Ранее Перес выдвинул идею о создании Суперлиги с двумя дивизионами по 20 клубов.
Не пропустите: Президент УЕФА раскритиковал Переса из-за европейской суперлиги. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|34
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|16
|31
|4
|Реал Сосьедад
|16
|27
|5
|Хетафе
|16
|27
|6
|Атлетик Бильбао
|16
|26
|7
|Атлетико Мадрид
|16
|26
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|16
|24
|10
|Осасуна
|16
|23
|11
|Бетис
|16
|22
|12
|Леванте
|16
|20
|13
|Вильярреал
|16
|19
|14
|Реал Вальядолид
|16
|19
|15
|Алавес
|16
|18
|16
|Эйбар
|16
|15
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|16
|13
|19
|Леганес
|16
|9
|20
|Эспаньол
|16
|9