Инфантино высказался о создании Суперлиги

Теги джанни инфантинофифареал мадридфлорентино перес

Инфантино высказался о создании Суперлиги
Президент Джанни Инфантино прокомментировал слова президента мадридского "Реала" Флорентино Переса, который предложил создать Суперлигу для европейских топ-клубов.

"ФИФА не поддерживает проект закрытой Суперлиги. Наша организация готова говорить с кем угодно и на любые темы. Если у нас будет конкретное предложение, то мы его обсудим", - приводит слова Инфантино The New York Times.

Ранее Перес выдвинул идею о создании Суперлиги с двумя дивизионами по 20 клубов.

Не пропустите: Президент УЕФА раскритиковал Переса из-за европейской суперлиги. | http://soccernews.ru

 
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