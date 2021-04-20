Инфантино высказался о создании Суперлиги Европы

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Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о решении 12 европейских топ-клубов создать свою закрытую Суперлигу.

"В ФИФА мы можем только категорически не одобрить создание Суперлиги, которая является закрытой организацией, откалывается от нынешних институтов, лиг, ассоциаций, УЕФА, ФИФА. Она находится за пределами системы. Я полностью поддерживаю европейский футбол, УЕФА, ассоциации.

Люди должны подумать не только об акционерах, но и о других людях, болельщиках. Мы должны защитить модель европейского футбола, национальные сборные. Если кто-то решит идти своим путём, они должны нести ответственность за него. Это означает, что или ты внутри или снаружи, по-другому не бывает.

Посмотрите на европейский футбол. Я являюсь продуктом этой системы. Когда мы играли в низшей лиге в Швейцарии, у нас был длинный путь наверх. Это то, что связывает футбол. Я работал в УЕФА 16 лет, упорно трудился, чтобы защитить принципы и ценности, модель европейского футбола, которая доказала свою успешность", - цитирует Инфантино "Р-Спорт".

Своё участие в Суперлиге Европы уже подтвердили "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм". Немецкие клубы и ПСЖ пока отказываются.

Ожидается, что первый розыгрыш нового турнира, который должен стать альтернативой Лиги Чемпионов, состоится в августе 2021 года.

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