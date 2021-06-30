Инфантино высказался о Суперлиге

Фото: инстаграм Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино снова поднял тему проекта европейской Суперлиги.

"Мы четко выразили позицию по этому вопросу. Как президент ФИФА, я должен вести диалог и анализировать. Мы всегда будем защищать турниры футбольной пирамиды. Нам нужно проанализировать и определить, какие проблемы существуют в футболе и как мы можем их решить. Есть некая красная черта, которую нельзя пересекать", - приводит слова Инфантино EFE.

Напомним, что в создании Суперлиги принимали участие 12 клубов, позже в проекте остались три клуба - "Барселона", "Реал" и "Ювентус".

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