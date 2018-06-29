Инфантино высказался о важности проведения ЧМ-2018 в России

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Инфантино высказался о важности проведения ЧМ-2018 в России

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил значимость того, что Чемпионат Мира 2018 года проходит именно в России.

"Пока Чемпионат Мира проходит фантастически. Турнир показывает, что Россия очень гостеприимная страна. Чемпионат Мира меняет восприятие России, особенно на Западе. Каждый человек может приехать в Москву или любой другой город и насладиться футбольной атмосферой. Праздник в России стал праздником всего мира" - сказал Инфантино.

Напомним, что мундиаль продлится до 15 июля.

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