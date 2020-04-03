Инфантино высказался о влиянии пандемии коронавируса на футбол

Теги джанни инфантинокоронавирусфифа

Инфантино высказался о влиянии пандемии коронавируса на футбол

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил уверенность, что футбол уже не будет прежним.

Напомним, что с марта подавляющее большинство турниров в мире приостановлены из-за пандемии коронавируса.

"Футбол обязательно вернётся, и мы все вместе это отпразднуем. Но один урок и вы, и я должны усвоить: футбол после коронавируса будет совершенно другим. Думаю, игра станет более социальной и объединяющей, станет ещё глобальнее, будет менее самонадеянной и более доброжелательной. Изменимся в лучшую сторону и мы - станем человечнее и внимательнее к истинным ценностям", - приводит слова Инфантино Reuters.

Во всём мире коронавирус выявлен у более чем миллиона человек. Скончались из-за этой болезни почти 53 тысячи заражённых.

Не пропустите: Роналду - первый футболист, который заработает миллиард долларов за карьеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА пригрозила исключением из еврокубков клубам из стран, не доигравших свои чемпионаты

УЕФА пригрозила исключением из еврокубков клубам из стран, не доигравших свои чемпионаты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов