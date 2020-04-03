Инфантино высказался о влиянии пандемии коронавируса на футбол
Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил уверенность, что футбол уже не будет прежним.
Напомним, что с марта подавляющее большинство турниров в мире приостановлены из-за пандемии коронавируса.
"Футбол обязательно вернётся, и мы все вместе это отпразднуем. Но один урок и вы, и я должны усвоить: футбол после коронавируса будет совершенно другим. Думаю, игра станет более социальной и объединяющей, станет ещё глобальнее, будет менее самонадеянной и более доброжелательной. Изменимся в лучшую сторону и мы - станем человечнее и внимательнее к истинным ценностям", - приводит слова Инфантино Reuters.
Во всём мире коронавирус выявлен у более чем миллиона человек. Скончались из-за этой болезни почти 53 тысячи заражённых.
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|Команда
|М
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|1
|Ливерпуль
|27
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
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|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18