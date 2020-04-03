Инфантино высказался о влиянии пандемии коронавируса на футбол

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил уверенность, что футбол уже не будет прежним.

Напомним, что с марта подавляющее большинство турниров в мире приостановлены из-за пандемии коронавируса.

"Футбол обязательно вернётся, и мы все вместе это отпразднуем. Но один урок и вы, и я должны усвоить: футбол после коронавируса будет совершенно другим. Думаю, игра станет более социальной и объединяющей, станет ещё глобальнее, будет менее самонадеянной и более доброжелательной. Изменимся в лучшую сторону и мы - станем человечнее и внимательнее к истинным ценностям", - приводит слова Инфантино Reuters.

Во всём мире коронавирус выявлен у более чем миллиона человек. Скончались из-за этой болезни почти 53 тысячи заражённых.

Не пропустите: Роналду - первый футболист, который заработает миллиард долларов за карьеру. | http://soccernews.ru