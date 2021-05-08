Инфантино высказался о возможном исключении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из Лиги Чемпионов
Фото AFP / Fabrice Coffrini
Президент ФИФА Джанни Инфантино порассуждал о гипотетических санкциях в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", которые до сих пор не отказались от участия в Суперлиге Европы.
В связи с этим УЕФА грозит трём указанным клубам исключением из Лиги Чемпионов на два ближайших сезона.
"Нам хорошо известно, насколько важны эти клубы и что они способны привлечь миллионы болельщиков как в своих странах, так и во всём мире. Но мы должны заботиться и о клубах, которые не такие большие, о тех лигах и федерациях, которые не на вершине пирамиды. Наша задача заключается в том, чтобы футбол рос и в него играли во всём мире. УЕФА решит, что лучше всего предпринять в своих турнирах. Конечно, мы должны быть строгими и стремиться к решительным действиям, но не упускать из виду возможность попытаться найти общие решения общих проблем", - цитирует Инфантино AS.
Напомним, что в ночь на 19 апреля было объявлено о создании Суперлиги Европы, которая должна была заменить Лигу Чемпионов. Изначально своё участие в новом турнире подтвердили 12 клубов из Англии, Испании и Италии, однако в течение двух суток большинство из них вышли из проекта.
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