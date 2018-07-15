Инфантино: "Я люблю тебя, Россия"



Президент ФИФА Джанни Инфантино восторженно оценил уровень проведению Чемпионата Мира-2018 в России и надеется, что ЧМ-2022 в Катаре также будет на высоте.

"Сегодня я счастливый человек. "Дорогие друзья, добро пожаловать" на русском и арабском — это те слова, которые сопровождали нас в течение всего месяца и будут с нами в течение последующих четырёх лет. Очень важно, что мы собрались в Кремле, чтобы символически передать мяч от страны, которая организовала Чемпионат Мира в 2018 году, стране, которая это будет делать в 2022 году.

Футбол - страсть, эмоции, любовь, семья, единство - все те чувства, которые мы испытывали здесь, в России, мы передадим в Катар. Уверен, что та же позитивная энергия и позитивное влияние, которые мы видим в России, будут и в Катаре через четыре года. Мы все влюбились в Россию. Я люблю тебя, Россия. Уверен, через четыре года мы все влюбимся в Катар. Это уже ощущается, но через четыре года будет ощущаться еще в большей степени", - приводят слова Инфантино российские СМИ.

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