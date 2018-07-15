Инфантино: "Я люблю тебя, Россия"
Президент ФИФА Джанни Инфантино восторженно оценил уровень проведению Чемпионата Мира-2018 в России и надеется, что ЧМ-2022 в Катаре также будет на высоте.
"Сегодня я счастливый человек. "Дорогие друзья, добро пожаловать" на русском и арабском — это те слова, которые сопровождали нас в течение всего месяца и будут с нами в течение последующих четырёх лет. Очень важно, что мы собрались в Кремле, чтобы символически передать мяч от страны, которая организовала Чемпионат Мира в 2018 году, стране, которая это будет делать в 2022 году.
Футбол - страсть, эмоции, любовь, семья, единство - все те чувства, которые мы испытывали здесь, в России, мы передадим в Катар. Уверен, что та же позитивная энергия и позитивное влияние, которые мы видим в России, будут и в Катаре через четыре года. Мы все влюбились в Россию. Я люблю тебя, Россия. Уверен, через четыре года мы все влюбимся в Катар. Это уже ощущается, но через четыре года будет ощущаться еще в большей степени", - приводят слова Инфантино российские СМИ.
Не пропустите: Россия передала Катару право проведения Чемпионата Мира: фото. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Анри отказался от работы на телевидении
-
Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции
-
Стало известно, сколько человек посетили матчи ЧМ-2018
-
"Манчестер Сити" шокирован требованиями "Реала" по Ковачичу
-
"Ювентус" представил Роналду: фотоотчёт
-
Сборная Хорватии дома: в Загребе продолжается футбольный праздник
-
Роналду: "Многие игроки думают, что в 33 года карьера закончена, но я не такой"
-
"Спартак" в товарищеском матче обыграл "Рудар" и другие результаты
-
Агент Кинтеро подтвердил интерес "Локомотива"
-
ЦСКА может подписать перспективного бразильца
-
Клуб Слуцкого нацелился на хавбека "Зенита"
-
"Ювентус" назвал ПСЖ стоимость Алекса Сандро
-
Яновский пояснил, почему Головину стоит перейти в "Монако"
-
Путин сделал Трампу футбольный подарок
-
Мбаппе решил, на что потратит премиальные за ЧМ-2018
-
"Севилья" не пойдёт на уступки "Арсеналу" в трансфере Нзонзи
-
ФИФА огласила список главных открытий ЧМ-2018
-
Академия "Ювентуса" поприветствовала Роналду в своем клубе
-
1
"Манчестер Юнайтед" интересуется вингером ПСЖ
-
Роналду: "Предложение "Ювентуса" было единственным"