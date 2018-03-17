Инфантино: "Я совершенно не переживаю по поводу политической ситуации с Россией"

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что он не переживает из-за политической ситуации, связанной с Россией.

"Я совершенно не переживаю по поводу политической ситуации с Россией. Политические дела нужно оставить политикам", - сказал он.

Ранее власти Великобритании заявили об отмене поездкок правительства страны и королевской семьи на ЧМ-2018 года из-за отравления бывшего полковника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля.

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