Инфантино заинтересован в расширении Чемпионата Мира до 48 сборных



Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что его заинтересовал вариант с расширением числа участников Чемпионата Мира-2022 до 48 сборных.

"Это интересная идея. Нам нужно изучить возможность ее внедрения. Если это будет возможно, то почему бы и нет?", - приводит AP слова Инфантино.

Напомним, что в данный момент в финальных стадиях Чемпионатов Мира участвуют 32 команды.

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