Инфантино затеял революцию в мировом футболе

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Инфантино затеял революцию в мировом футболе

Президент ФИФА Джанни Инфантино затеял революцию в мировом футболе и уже подготовил соответствующий пакет реформ, сообщает Football Italia.

В частности, функционер предлагает отменить зимнее трансферное окно и ограничить заявочный период летом, чтобы его сроки не накладывались на проведение национальных чемпионатов.

Также Инфантино планирует ввести ограничение на количество игроков в клубах и число футболистов в арендах. Кроме того, может быть введён потолок зарплат для футболистов и ограничение на процент комиссии их агентов.

Всего в списке президента ФИФА 11 реформ, которые будут рассмотрены 28 февраля в ходе заседания Исполнительного комитета организации.

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