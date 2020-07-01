Infobae: Марадона может возглавить сборную Испании

Главного тренера сборной Испании Луиса Энрике может заменить легендарный бывший футболист Диего Марадона. Об этом сообщает Infobae.

По данным источника, 59-летний специалист уже договорился с претендентом на пост испанской Королевской футбольной федерации Антонио Торресом. Если Марадона будет назначен главным тренером национальной команды Испании, его задачей будет выход в финальную стадию ЧМ-2022 в Катаре.

На данный момент Марадона возглавляет аргентинский "Химнасия и Эсгрима". Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2021 года.

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