"Инфобашкир": Зарема ярко отреагировала на интервью Газизова
Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, отказалась комментировать сегодняшнее интервью генерального директора "Уфы" Шамиля Газизова.
Напомним, что менеджер пообщался с журналистом Sports.ru, подробно рассказав о периоде работы в московском клубе.
"Комментировать сказки дядюшки Шамиля не хочу. Особенно комична часть о Мозесе, которого мы вели с января 2020 года, когда игрок вернулся из аренды из "Фенербахче" в "Интер". Шамиль в это время трудился в "Уфе". Эффективному менеджеру пора начать писать книги - лучше всего в жанре фэнтези - или вести марафоны желаний. Настоящий инфобашкир", - сказала Зарема.
Газизов занимал пост гендиректора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. Впоследствии он вернулся в "Уфу".
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