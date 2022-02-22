"Инфобашкир": Зарема ярко отреагировала на интервью Газизова

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Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, отказалась комментировать сегодняшнее интервью генерального директора "Уфы" Шамиля Газизова.

Напомним, что менеджер пообщался с журналистом Sports.ru, подробно рассказав о периоде работы в московском клубе.

"Комментировать сказки дядюшки Шамиля не хочу. Особенно комична часть о Мозесе, которого мы вели с января 2020 года, когда игрок вернулся из аренды из "Фенербахче" в "Интер". Шамиль в это время трудился в "Уфе". Эффективному менеджеру пора начать писать книги - лучше всего в жанре фэнтези - или вести марафоны желаний. Настоящий инфобашкир", - сказала Зарема.

Газизов занимал пост гендиректора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. Впоследствии он вернулся в "Уфу".

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