Ингасон: "Магнуссона в ЦСКА ждет такая же успешная карьера, какая была у Вернблума"

Защитник сборной Исландии Сверрир Ингасон прокомментировал трансфер защитника национальной команды Хердюра Магнуссона в ЦСКА.

"Считаю Магнуссона очень хорошим игроком, и в матче с Аргентиной он это доказал. Думаю, Хердюр станет отличным усилением для ЦСКА. Я надеюсь, что Магнуссона ждет такая же успешная карьера, какая была у Вернблума. В ЦСКА у Вернблума был очень хороший период", - сказал он.

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