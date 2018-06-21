Ингасон: "Нигерия - сильная сборная, с ней будет очень непросто"

Защитник сборной Исландии и "Ростова" Сверрир Ингасон высказался о старте Чемпионата Мира для своей команды.

В первом туре Исландцы сыграли вничью с аргентинцами (1:1), а во втором команда сыграет против Нигерии.

"Да, для нас это очень хороший результат. Мы добыли важный балл в первой же игре на Чемпионате Мира. Все ребята были очень рады показать хорошую игру в матче с аргентинцами.Мы набрали первый балл в турнирной таблице, и я думаю, это придаст нам уверенности перед следующими матчами.

Нигерия - сильная сборная, с ней будет очень непросто. Но мы знаем, на что способны. Сейчас надо забыть игру с Аргентиной и сосредоточиться на следующем матче. В команде все осознают, что нас ждет тяжелое сражение с Нигерией", - отметил он.

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