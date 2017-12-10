Ингасон принес "Ростову" победу в первом матче после отставки Кучука

В матче 20-го тура чемпионата России "Ростов" с минимальным счетом обыграл "Уфу". Единственный мяч на счету Сверрира Ингасона. Благодаря этой победе "Ростов" поднялся на 10 место в Премьер-лиге. "Уфа" осталась на шестой позиции.

"Ростов" – "Уфа" - 1:0 (1:0)

Гол: Ингасон, 22 - 1:0

"Ростов": Песьяков, Вилюш, Ингасон, Макеев, Устинов, Зуев (Ионов, 61), Гацкан, Думбия (Калачев, 71), Могилевец, Паршивлюк, Бухаров (Шомуродов, 78).

"Уфа": Беленов, Тумасян (Обляков, 81), Никитин (Фатаи, 60), Аликин, Живоглядов, Стоцкий, Салатич (Сысуев, 73), Игбоун, Пауревич, Йокич, Кротов.

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