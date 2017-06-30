Ингасон стал игроком "Ростова"

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Ингасон стал игроком "Ростова"Защитник "Гранады" Сверрир Ингасон стал игроком "Ростова"

Как сообщает официальный сайт клуба, игрок сборной Исландии подписал соглашение по схеме "3+1".

Отметим, что в 2016 году защитник находился в расположении сборной на чемпионате Европы.

"Конечно же, я очень счастлив. Возможность играть за "Ростов" – это честь для меня. Наверное, сейчас один из счастливейших моментов моей жизни", – сказал новичок. 

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