Ингс близок к уходу из "Ливерпуля"

Теги дэнни ингсливерпуль

Ингс близок к уходу из "Ливерпуля"

Форвард "Ливерпуля" Дэнни Ингс близок к уходу из мерсисайдского клуба, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, 25-летний футболист окончательно разочаровался в своих перспективах в стане "красных", поэтому намерен покинуть "Энфилд" уже в январе.

Стоит отметить, что к нападающему проявляют интерес сразу четыре клуба АПЛ - "Кристал Пэлас", "Сток Сити", "Вест Хэм" и "Ньюкасл".

В этом сезоне Ингс из-за постоянных травм сыграл за "Ливерпуль" всего 1 матч.

Не пропустите: "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" поборются за хавбека "Ниццы" Сери. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов

Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
Полная таблица

топ-5 тегов