Ингс близок к уходу из "Ливерпуля"

Форвард "Ливерпуля" Дэнни Ингс близок к уходу из мерсисайдского клуба, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, 25-летний футболист окончательно разочаровался в своих перспективах в стане "красных", поэтому намерен покинуть "Энфилд" уже в январе.

Стоит отметить, что к нападающему проявляют интерес сразу четыре клуба АПЛ - "Кристал Пэлас", "Сток Сити", "Вест Хэм" и "Ньюкасл".

В этом сезоне Ингс из-за постоянных травм сыграл за "Ливерпуль" всего 1 матч.

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