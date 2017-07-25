Ингз и Мане приступили к тренировкам в общей группе

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Ингз и Мане приступили к тренировкам в общей группе

"Ливерпуль" на своём официальном сайте сообщил, что вингер Садио Мане и форвард Дэнни Ингз восстановились от травм.

Напомним, что 25-летний сенегалец находился в лазарете с апреля, а 25-летний англичанин - с ноября прошлого года.

Теперь же оба футболиста вернулись к тренировкам в общей группе. Ожидается, что Мане и Ингз смогут принять участие в товарищеском матче с "Гертой", который состоится на следующей неделе.

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