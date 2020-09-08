Ингз и Триппьер серьезно пострадали на тренировке сборной Англии: видео инцидента

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Ингз и Триппьер серьезно пострадали на тренировке сборной Англии: видео инцидента

Игроки сборной Англии – нападающий Дэнни Ингс и защитник Киран Триппьер сильно ударились головами на тренировке.

После столкновения футболисты на протяжении длительного времени не могли подняться с газона. Несмотря на повреждения, оба игрока готовы сыграть в матче 2-го тура Лиги наций с командой Дании (8 сентября).

В прошлом сезоне 29-летний Триппьер провел за "Атлетико" 33 матча во всех турнирах и отдал пять результативных передач. 28-летний Ингс выступает за "Саутгемптон", на его счету 25 голов и три голевых передачи в 42 поединках.

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