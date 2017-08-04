Иньиго Мартинес близок к переходу в "Барселону"

Защитник "Реал Сосьедад" Иньиго Мартинес может перейти в "Барселону", сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист уже дал согласие на переход в каталонский клуб. "Барселона" готова заплатить за него полную сумму отступных, которая составляет 32 миллиона евро.

26-летний Мартинес выступает за "Реал Сосьедад" с 2011 года, провел за клуб 193 матча и забил 16 голов.

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